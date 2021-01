Guardiani della Galassia è il film stasera in tv domenica 3 gennaio 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Guardiani della Galassia film stasera in tv: cast

La regia è di James Gunn. Il cast è composto da Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Lee Pace, Michael Rooker, Karen Gillan, Djimon Hounsou, John C. Reilly, Glenn Close e Benicio del Toro.

Guardiani della Galassia film stasera in tv: trama

Lo sfacciato esploratore Peter Quill è inseguito in modo serrato da alcuni cacciatori di taglie per aver rubato una misteriosa sfera ambita dal potente malvagio Ronan, la cui sfrenata ambizione minaccia l’intero universo. Per sfuggire alla caccia, Quill è costretto ad allearsi con quattro improbabili compagni: Rocket, un procione armato; Groot, un umanoide dalle sembianze di un albero; la letale ed enigmatica Gamora e il vendicativo Drax il Distruttore. Quando però Quill scopre la vera natura del potere della sfera e la terribile minaccia di questa costituisce per l’universo, guida la squadra improvvisata in un’ultima, disperata battaglia per salvare il destino della galassia.

Guardiani della Galassia streaming

Guardiani della Galassia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Guardiani della Galassia film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

