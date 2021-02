Il principe cerca moglie è il film stasera in tv mercoledì 3 febbraio 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il principe cerca moglie film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Coming to America

GENERE: Commedia

ANNO: 1988

REGIA: John Landis

CAST: Paul Bates, Eddie Murphy, James Earl Jones, Arsenio Hall, Madge Sinclair, John Amos, Shari Headley, Vanessa Bell Calloway, Eriq LaSalle, Allison Dean, Samuel L. Jackson, Calvin Lockhart, Cuba Gooding Jr., Jake Steinfeld

DURATA: 116 Minuti

Il principe cerca moglie film stasera in tv: trama

Nella favolosa reggia africana di Zamunda, regna adorato dai suoi sudditi il re Jeffe Joffer con sua moglie e l’unico figlio erede al trono Akeem. Questi e’ circondato da ogni cura da premurosi servitori ed amabili e compiacenti damigelle pronti non solo ad eseguire qualsiasi ordine del giovane principe ma addirittura a prevenire ogni suo desiderio. Non volendo sposare la donna scelta dal re a divenire la futura regina di Zamunda, Akeem convince suo padre a farlo partire per l’America con l’amico e servitore Semmi.

Il principe cerca moglie film stasera in tv: curiosità

Questo lavoro è il primo film in cui Eddie Murphy interpreta più personaggi allo stesso tempo. Nelle scena girata all’interno del barbiere ciascun personaggio è interpretato da Murphy. A cimentarsi con interpretazioni multiple anche il co-protagonista, interpretato da Arsenio Hall.

Tobe Hooper è protagonista di un cameo durante una festa organizzata dai McDowell. Compare anche Samuel L. Jackson nei panni di un ladrone.

Don Ameche e Ralph Bellamy hanno lavorato di nuovo con Eddie Murphy dopo aver recitato insieme nel film Una poltrona per due. Nel primo film i due interpretano due personaggi che diventano poveri. In questa pellicola sono invece due senzatetto che si ritrovano improvvisamente ricchi grazie ai soldi ricevuti dal principe Akeem.

Il trucco e parrucco è stato affidato al talento di Rick Baker. Sono stati inoltre utilizzati 500 costumi della stilista Deborah Nadoolman che si è ispirata ai look del 1950.

Non è quindi un caso che il film abbia ricevuto due nomination agli Oscar: una per i costumi e una per il makeup.

Il principe cerca moglie streaming

Il dilemma streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il principe cerca moglie film stasera in tv: trailer

