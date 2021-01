La ricerca della felicità è il film stasera in tv domenica 3 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La ricerca della felicità film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Pursuit of Happyness

USCITO IL: 12 gennaio 2007

GENERE: Drammatico

ANNO: 2006

REGIA: Gabriele Muccino

CAST: Will Smith, Jaden Smith, Thandie Newton, Brian Howe, James Karen, Dan Castellaneta, Kurt Fuller, Takayo Fischer, Domenic Bove, Scott Klace, David Fine

DURATA: 117 Minuti

La ricerca della felicità film stasera in tv: trama

Chris Gardner è un padre di famiglia che fatica a sbarcare il lunario e la moglie, esasperata dalle privazioni, dal lavoro che grava interamente sulle sue spalle e, soprattutto, stanca di sentir parlare il marito di progetti irrealizzabili, lo lascia solo con il piccolo figlio Christopher di cinque anni. Chris continua a cercare ostinatamente un impiego. Alla fine riesce ad ottenere un posto da praticante presso una prestigiosa società di consulenza di borsa. Anche se si tratta di un incarico non retribuito, lo accetta con la speranza che alla fine del praticantato avrà un lavoro e un futuro. Senza stipendio viene sfrattato ed è costretto a dormire nei ricoveri per i senza tetto, nelle stazioni degli autobus, nei bagni pubblici o ovunque trovino un rifugio per la notte. Nonostante i suoi guai, Chris continua ad essere un padre affettuoso e presente. Questo sarà per lui una spinta per superare tutti gli ostacoli.

La ricerca della felicità film stasera in tv: curiosità

I vagabondi che si vedono nel film sono tutti autentici e ognuno di loro è stato pagato come comparsa.

Il film è ispirato alla storia vera di Chris Gardner, un ricco imprenditore che agli inizi degli anni ottanta era in profonda povertà, con un figlio a carico e senza una casa.

Il vero Chris Gardner appare per alcuni istanti nella scena finale quando Will Smith mentre cammina con il figlio lungo la strada, lo incrocia e per qualche attimo lo osserva prima di proseguire il suo cammino.

L’errore di ortografia nel titolo originale del film, The Pursuit of Happyness, (invece che happiness), è voluto perchè tratto da un graffito presente sul muro della scuola frequentata dal piccolo Christopher.

L’attore Dan Castellaneta è anche un noto doppiatore statunitense. Infatti dà la voce a Homer Simpson (personaggio del noto cartone animato).

Il film ha riscosso un notevole successo negli Stati Uniti incassando 162 milioni di dollari. In Italia ha incassato 15,5 milioni di euro e un totale di circa 307 milioni di dollari in tutto il mondo.

La ricerca della felicità streaming

La ricerca della felicità streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La ricerca della felicità film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

