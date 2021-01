Love Actually film stasera in tv 3 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

Love Actually è il film stasera in tv domenica 3 gennaio 2021 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Love Actually film stasera in tv: cast e scheda

ANNO: 2003

USCITO IL: 14 Novembre 2003

GENERE: Commedia

DURATA: 129 minuti

REGIA: Richard Curtis

CAST: Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Laura Linney, Emma Thompson, Alan Rickman, Keira Knightley, Martine McCutcheon, Bill Nighy, Rowan Atkinson, Denise Richards, Billy Bob Thornton, Shannon Elizabeth, Elisha Cuthbert, Chiwetel Ejiofor, Martin Freeman, Andrew Lincoln

DURATA: 129 minuti

Love Actually film stasera in tv: trama

La trama racconta una serie di storie d’amore a cinque settimane dal Natale. Il Primo ministro mette gli occhi sulla sboccata segretaria Nathalie e se ne innamora, andandola poi a cercare nel quartiere periferico dove abita con la famiglia. Harry è tentato da una collega di ufficio, le compra un regalo, la moglie Karen lo scopre, la riconciliazione tra i due arriva faticosamente. Peter e Juliette si sposano, ma un amico è terribilmente innamorato di lei. Daniel perde la moglie e rimane con il figlio adolescente di lei: il rapporto tra i due cresce lentamente con molta difficoltà. Sara vorrebbe avviare una relazione con un collega d’ufficio di cui è innamorata, ma ha un fratello ricoverato in ospedale e a lui dedica tutto il tempo.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Un ragazzo e una ragazza, lavorando sul set di un film porno, si conoscono e, timidamente, si danno appuntamento anche fuori: finiscono per sposarsi. Deciso ad andare in America dove si fanno conquiste facili, Colin parte e ritorna con una fidanzata e altre ragazze. Un maturo e grossolano cantante vince la classifica del disco più venduto: ma invece di andare a feste d’onore, resta con il suo solitario manager. Uno scrittore segue a Lisbona una ragazza arrivata per poco tempo in casa sua e la chiede in sposa davanti a tutto il quartiere.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Love Actually film stasera in tv: curiosità

Curtis è presente nel film con un piccolo cammeo. Durante il matrimonio tra Keira Knightley e Chiwetel Ejioford, una sezione di ottoni si leva ad accompagnare la performance di All You Need Is Love. Tra questi c’è Richard Curtis che suona il trombone.

Le storie del film sono legate tra loro in qualche modo, tranne quella di Billy Mack e del suo manager, che non sono amici di nessuno dei personaggi. Tuttavia Billy entra nelle vite degli altri personaggi tramite la radio e la televisione.

La colonna sonora è di Craig Armstrong. È entrata nella Top 40 di Billboard 200 ed ha ottenuto il disco d’oro in Australia e Messico.

Andrew Lincoln, diventato poi celebre nei panni di rick Grimes in The Walking Dead, è nel film il protagonista della romantica dichiarazione d’amore con i cartelli a Keira Knightley (video sotto).

Il film è costato circa 45 milioni di dollari ed ha un ottenuto un successo straordinario: in Inghilterra 62 milioni di dollari, in Australia 14 milioni, in USA e Canada 59 milioni di dollari. In totale, la pellicola ha incassato ben 247.472.278 milioni di dollari.

Love Actually streaming

Love Actually streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Love Actually film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili