Peter Rabbit è il film stasera in tv domenica 3 gennaio 2021 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Peter Rabbit film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Peter Rabbit

DATA USCITA: 22/03/2018

GENERE: Animazione, Avventura, Commedia, Family, Fantasy

ANNO: 2018

REGIA: Will Gluck

CAST: Nicola Savino, Domhnall Gleeson, Rose Byrne

DURATA: 93 minuti

Peter Rabbit film stasera in tv: trama

Peter Rabbit e le sue sorelle sono soli dopo la morte della mamma. Cercano di sopravvivere rubando gli ortaggi dal giardino del burbero signor McGregor, che ha ucciso in passato il loro papà. Il signor McGregor muore per un infarto e i conigli si illudono di poter finalmente mettere le zampe sul suo prezioso orto. Ma l’erede del vecchio burbero è un nipote che viene dalla città e che odia gli animali. Il ragazzo conquista il cuore di Bea, la vicina di casa ed amica umana di Peter. Al coniglio la cosa non piace per nulla e decide di aprire nuove ostilità.

Peter Rabbit recensione

Il film si basa su uno dei capisaldi della letteratura anglosassone per l’infanzia Peter Rabbit , in Italia noto come Peter Coniglio. E’ il primo personaggio che la scrittrice ed illustatrice Beatrix Potter ha creato nel 1903. La pellicola a tecnica mista mostra un lavoro straordinario dell’Animal Logic sulle animazioni e i modelli in CGI dei conigli. C’è un grande equilibrio tra realismo ed espressività e l’interazione fra attori reali, personaggi animati ed ambientazioni è notevole. Da un punto di vista narrativo la trama e la narrazione si allontanano molto dallo stile originale. Nel complesso un buon lavoro.

Peter Rabbit film stasera in tv: curiosità

Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi il 9 febbraio 2018, mentre in quelle italiane il 22 marzo dello stesso anno.

E’ sorta una grossa polemica da parte delle associazioni di pazienti colpiti da allergie per una scena del cartone che vede il protagonista che “bullizza” un allergico. Il Centro Regionale per le Allergie Alimentari ha pubblicato uno studio da cui emerge che il 60 % degli studenti fra gli 8 e i 19 anni con allergie alimentari è vittima di episodi di bullismo a scuola, con una probabilità doppia rispetto ai coetanei sani. La Sony (che produce il film) si è scusata pubblicamente.

Peter Rabbit streaming

Peter Rabbit streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Peter Rabbit film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=cbhLidBuv_A

