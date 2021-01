Hugo Cabret è il film stasera in tv lunedì 4 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Hugo Cabret film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Hugo

DATA USCITA: 03 febbraio 2012

GENERE: Avventura

ANNO: 2011

REGIA: Martin Scorsese

ATTORI: Asa Butterfield, Ben Kingsley, Chloë Grace Moretz, Sacha Baron Cohen, Ray Winstone, Emily Mortimer, Johnny Depp, Christopher Lee, Michael Stuhlbarg, Helen McCrory, Jude Law, Richard Griffiths, Frances de la Tour, Angus Barnett, Eric Moreau

DURATA: 125 Minuti

Hugo Cabret film stasera in tv: trama

Nella Parigi degli anni ’30 in una stazione ferroviaria della città vive Hugo Cabret, un ragazzino orfano. Un giorno scopre l’esistenza di una specie di Robot meccanico i cui pezzi sono da rimontare. Hugo è un ragazzo pieno di inventiva e si appassiona al costruzione del macchinario. Nel frattempo conosce una ragazzina eccentrica e un anziano e misterioso gestore di un negozio di giocattoli, finendo risucchiato in una magica e misteriosa avventura. Hugo Cabret racconta l’avventura di un ragazzo pieno di inventiva, che mentre cerca la chiave per far luce su un segreto legato alla vita di suo padre, finisce per migliorare quella delle persone che lo circondano, trovando inoltre un luogo che può chiamare finalmente casa.

Hugo Cabret film stasera in tv: curiosità

Il film è ispirato al romanzo illustrato La straordinaria invenzione di Hugo Cabret di Brian Selznick.

Hugo Cabret streaming

Hugo Cabret streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Hugo Cabret film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=LiqKlLHH_z8

