Il tuttofare è il film stasera in tv lunedì 4 gennaio 2021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming.

Il tuttofare film stasera in tv: cast

La regia è di Valerio Attanasio. Il cast è composto da Sergio Castellitto, Guglielmo Poggi, Clara Alonso, Elena Sofia Ricci, Domenico Centamore, Mimmo Mignemi, Beatrice Schiros.

Il tuttofare film stasera in tv: trama

Antonio Bonocore è un praticante in legge che sogna di fare parte del prestigioso studio del suo mentore, Salvatore “Toti” Bellastella, di proprietà della moglie di quest’ultimo. Principe del foro e fine giurista, Bellastella è uno dei migliori avvocati italiani. Per lui Antonio fa di tutto, assistente, portaborse, autista e certe volte anche il cuoco e quando il giovane supera brillantemente l’esame di stato ha finalmente la possibilità di diventare socio dello studio. C’è, però, un ultimo favore da fare al suo mentore: Antonio deve sposare Isabel, l’amante argentina di Toti, per assicurarle la cittadinanza italiana. In fin dei conti è solo una formalità, una semplice firma in Comune, e il ragazzo accetta. Forse la scelta più sbagliata della sua vita!

Il tuttofare streaming

Il tuttofare streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Il tuttofare film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Stasera in TV: link utili