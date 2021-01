Hotel Transylvania 3 Una vacanza mostruosa è il film stasera in tv martedì 5 gennaio 2021 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’E’ IN TV

Hotel Transylvania 3 film stasera in tv: cast

TTITOLO ORIGINALE: Hotel Transylvania 3

DATA USCITA: 22 agosto 2018

GENERE: Animazione, Family

ANNO: 2018

REGIA: Genndy Tartakovsky

CAST: Claudio Bisio, Cristiana Capotondi, Adam Sandler, Selena Gomez, Andy Samberg, Kevin James, Steve Buscemi, Mel Brooks

DURATA: 97 Minuti

Hotel Transylvania 3 film stasera in tv: trama

Dracula (voce originale di Adam Sandler) dopo secoli di attività ininterrotta nel suo hotel decide che anche per lui ci vuole una vacanza. La figlia Mavis (voce originale di Selena Gomez) lo convince a fare con tutta la famiglia una crociera extra lusso su una enorme nave. Con loro parte anche il resto del gruppo: Frank e signora, il lupo mannaro Wayne con i relativi cuccioli, l’uomo invisibile Griffin, la mummia Murray e il mostro di gelatina Blobby. Tutti si divertono tra attrazioni di bordo, colossali buffet, piscine cristalline e insolite escursioni. Ma il conte Dracula non partecipa a tutto questo divertimento perchè è attratto da una misteriosa donna che è il capitano della nave: la seducente Ericka. Quest’ultima è la discendente del temuto cacciatore di vampiri Van Helsing.

Hotel Transylvania 3 Una vacanza mostruosa recensione

La storia raccontata in questo terzo episodio della saga è sempre molto semplice, ma assolutamente divertente. Non mancano primi piani fantastici, capitomboli strampalati, esilaranti scene … C’è una grande cura per l’interpretazione degli attoria, per la riproduzione grafica della mimica facciale dei personaggi, con ottime inquadrature e un ritmo perfetto che rende divertente e gioiosa la visione del film per i piccoli ma anche per i genitori.

Hotel Transylvania 3 film stasera in tv: curiosità

Genndy Tartakovsky è alla sua terza regia cinematografica. Il regista è noto nel mondo della produzione animata americana da decenni ma è conosciuto dal grande pubblico soprattutto come creatore delle celebri serie Il laboratorio di Dexter (1996-2003) e Samurai Jack (2001-2017).

Questa produzione è il terzo episodio della saga dedicata alle vicende dell’hotel del conte Dracula. I precedenti due film hanno avuto un ottimo successo: Il primo Hotel Transylvania (2012) incassò 358 milioni di dollari a fronte di un budget di 85, mentre Hotel Transylvania 2 incassò 473 milioni d’incassi a fronte di un budget di 80 milioni.

Adam Sandler (voce originale di Dracula) è promotore del franchise della serie fin dal primo episodio.

Per il doppiaggio italiano di Hotel Transylvania 3 Claudio Bisio dà di nuovo voce a Drac e Cristiana Capotondi a sua figlia Mavis, mentre le voci originali sono di Adam Sandler e della popstar Selena Gomez.

L’anteprima di Hotel Transylvania 3 si è svolta il 27 luglio durante il Giffoni Film Festival.

Hotel Transylvania 3 Una vacanza mostruosa streaming

Hotel Transylvania 3 Una vacanza mostruosa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Hotel Transylvania 3 Una vacanza mostruosa: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=dpJZKU2htwQ

