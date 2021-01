Il Marchese del Grillo è il film stasera in tv martedì 5 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’E’ IN TV

Il Marchese del Grillo film stasera in tv: cast

La regia è di Mario Monicelli. Il cast è composto da Alberto Sordi, Riccardo Billi, Paolo Stoppa, Elena Fiore, Flavio Bucci, Caroline Berg, Andrea Bevilacqua, Isabella De Bernardi, Gianni Di Pinto.

Il Marchese del Grillo film stasera in tv: trama

Il Marchese Onofrio del Grillo Duca di Bracciano, cameriere segreto di sua Santità Pio VII, è il tipico rappresentante della nobiltà romana dei primi dell’Ottocento. Si mescola spesso al popolo e si diverte a organizzare scherzi feroci. Monicelli vinse il premio per la regia a Berlino.

Il Marchese del Grillo streaming

Il Marchese del Grillo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il Marchese del Grillo film stasera in tv: trailer

