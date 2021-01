La La Land è il film stasera in tv martedì 5 gennaio 2021 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’E’ IN TV

La La Land film stasera in tv: cast

La regia è di Damien Chazelle. Il cast è composto da Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons, Finn Wittrock, Sonoya Mizuno, Rosemarie DeWitt, Josh Pence, Jason Fuchs.

La La Land film stasera in tv: trama

Mia (Emma Stone) è un’aspirante attrice che arriva a Los Angeles per inseguire il suo sogno, ma per mantenersi fa la cameriera in un locale frequentato da star del cinema. Non perde mai la speranza e affronta ogni giorno un provino. In città si è trasferito anche Sebastian (Ryan Gosling), un musicista malinconico, legato ad un stile musicale non più in voga: il jazz. Per vivere Seb è costretto a suonare in un piano bar. Mia e Sebastian si incontrano per caso, sono due persone agli antipodi ma hanno in comune sogni e aspirazioni. Tra loro esplode un’intensa e burrascosa storia d’amore. Ma il loro amore è instabile e arrivano i primi successi, i due metteranno in discussione il loro rapporto.

La La Land film stasera in tv: curiosità

Durante la notte degli Oscar, la pellicola è stata proclamata erroneamente come vincitrice del Miglior Film per uno scambio di buste dietro alle quinte.

Emma Stone e Ryan Gosling hanno ricevuto la nomination agli Oscar come migliori attori protagonisti.

La La Land streaming

La La Land streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV: link utili