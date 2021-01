Mary e il fiore della strega è il film stasera in tv martedì 5 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’E’ IN TV

Mary e il fiore della strega film stasera in tv: trama

Mary e il fiore della strega è il primo film dello Studio Ponoc, fondato da un gruppo di ex allievi di Hayao Miyazaki, con protagonista una bambina dai capelli rossi e ribelli, che detesta, accompagnata da un gattino nero di nome Tib e da una magica scopa volante: ovviamente scoprirà di essere una streghetta! Mary Smith ha undici anni, con i suoi genitori si traferirà a vivere in campagna e li precede per trascorrere gli ultimi giorni di vacanza da una vecchia zia, preparandosi ad entrare in una nuova scuola con nuovi compagni, insomma in un mondo sconosciuto…

I giorni scorrono lenti e noiosi finché Mary seguendo un gattino nero si avventura nel bosco, dove trova un fiore misterioso e raro che sboccia solamente una volta ogni sette anni. E’ un fiore magico e una volta colto le dona il potere di volare a cavallo di una scopa al di là delle nuvole, fino al palazzo di Endor, una scuola di magia dove viene accolta come un’eroina dalla direttrice Madama Mumblechook e dallo stravagante Dottor Dee. Lì tutti apprezzano il colore fiammante della sua chioma e Mary scoprirà di essere dotata di super poteri, ma anche di essere in gran pericolo perché nel prestigioso edificio si cela un terribile segreto.

Come nella tradizione dello Studio Ghibli, il film di Yonebayashi è tratto dalla letteratura inglese per ragazzi e a bordo della prodigiosa scopa volante di Mary trasporta lo spettatore in una dimensione fantastica dove il fascino della campagna anglosassone si mescola alla magia orientale. Tra i temi cari a Miyazaki e ai suoi allievi, il regista mette in risalto la passione per il volo inteso come espressione di indipendenza e autonomia, l’eterna lotta tra bene e male, il potere dell’amore che riesce a spezzare ogni incantesimo e regalare a ogni essere umano la sua libertà.

Mary e il fiore della strega streaming

Mary e il fiore della strega streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Mary e il fiore della strega film stasera in tv: trailer

