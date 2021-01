La vigilia per farli conoscere film stasera in tv 6 gennaio: cast, trama, streaming

La vigilia per farli conoscere è il film stasera in tv mercoledì 6 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La vigilia per farli conoscere film stasera in tv: cast

La regia è di Nisha Ganatra. Il cast è composto da Wendie Malick, Cynthia Stevenson, Reagan Pasternak, David Eisner.

La vigilia per farli conoscere film stasera in tv: trama

A pochi giorni dal Natale, Henry (Tommy Lioutas) chiede alla fidanzata Rebecca (Vikki Krinsky) di sposarlo. I due decidono di invitare i rispettivi genitori a trascorrere le feste da loro e sorprenderli con la bella notizia. Ma la famiglia altolocata di Rebecca poco e nulla ha a che fare con quella semplice e provinciale di Henry, con la quale non condivide nemmeno le tradizioni religiose, tanto che l’incontro rischia di diventare uno scontro.

La vigilia per farli conoscere streaming

La vigilia per farli conoscere streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

