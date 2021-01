Mother Cabrini è il film stasera in tv mercoledì 6 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Mother Cabrini film stasera in tv: cast

La regia è di Daniela Gurrieri. Il cast è composto da Cristina Odasso, Anna Mallamaci, Chiara Catalano, Vania Castelfranchi, Alexia Turchi, Georgia Darell, Francesca Ziggiotti.

Mother Cabrini film stasera in tv: trama

Nell’Italia di fine ‘800 è in corso un fenomeno epocale: centinaia di migliaia di Italiani lasciano la propria terra in cerca di una vita migliore, con conseguenze spesso drammatiche. Viene chiesto a Francesca Saverio Cabrini di dedicarsi, insieme alle sue suore, a questa nuova missione e di partire dunque per New York. Una volta arrivata però scopre che nulla è pronto: né una casa, né le scuole, né l’orfanotrofio. E saranno molti altri gli ostacoli, ma “mother Cabrini” non si arrenderà grazie alla sua fede incrollabile.

Mother Cabrini streaming

Mother Cabrini streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

