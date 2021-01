Show Dogs Entriamo in scena film stasera in tv 6 gennaio: cast, trama, streaming

Show Dogs Entriamo in scena è il film stasera in tv mercoledì 6 gennaio 2021 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Show Dogs Entriamo in scena film stasera in tv: cast

La regia è di Raja Gosnell. Il cast è composto da Will Arnett, Natasha Lyonne, Giampaolo Morelli, Cristiano Malgioglio, Barbara D’Urso, Ale, Franz, Marco Bocci, Claudio Amendola, Michela Andreozzi, Giulio Berruti, Fabio Canino, Carolina Crescentini, Giacomo Ferrara, Chiara Francini, Stanley Tucci, Gabriel Iglesias, Alan Cumming, Shaquille O’Neal, Ludacris.

Show Dogs Entriamo in scena film stasera in tv: trama

Max, cane Rottweiler macho e solitario, e il suo partner umano Frank sono agenti dell’FBI e hanno ricevuto l’ordine di investigare sul rapimento di un cucciolo di panda da parte di una banda di commercianti illegali di animali. La pista che stanno seguendo li porta dritti verso una prestigiosa mostra canina cui Max si vede costretto a partecipare sotto copertura, per evitare che si verifichi un disastro.

Grazie a Frank e ai preziosi consigli dello stiloso Papillon Felipe Max, inaspettatamente, scopre la sua vera anima da Show Dog, trasformandosi in breve in un vero damerino e imparando anche che fidarsi dell’aiuto degli altri può essere più gratificante di lavorare da solo.

Show Dogs Entriamo in scena streaming

Show Dogs Entriamo in scena streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Show Dogs Entriamo in scena film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

