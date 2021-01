CHE DIO CI AIUTI 6 PRIMA PUNTATA. Torna su Rai 1 da giovedì 7 gennaio 2021 la fiction con Elena Sofia Ricci con la inedita sesta stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Che Dio Ci Aiuti 6 prima puntata: trama e anticipazioni 7 gennaio 2021

Che Dio Ci Aiuti 6 prima puntata – episodio 1. È tempo di grandi cambiamenti al Convento degli Angeli: le nostre suore si sono trasferite ad Assisi. Ritroviamo Azzurra, che si prepara alla cerimonia di inizio del suo noviziato, ma che forse non è ancora pronta a rinunciare alla sua vecchia vita. Ci sono Nico e Ginevra, pronti a sposarsi, ma il ritorno di Monica mette un po’ in crisi l’autostima di Gin. E poi c’è suor Angela, tornata dopo molti anni nella sua città natale e che scopre di soffrire di una perdita di memoria.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Che Dio Ci Aiuti 6 prima puntata: trama e anticipazioni 7 gennaio 2021

Che Dio Ci Aiuti 6 prima puntata – episodio 2. Nico è furioso con Ginevra: riuscirà la ragazza a farsi perdonare? Mentre Suor Costanza cerca di spronare Monica a reagire alla sua apatia, Azzurra cerca di smuovere Penny, ancora chiusa e introversa. Suor Angela, intanto, raccoglie tutto il suo coraggio e va a parlare con il padre che non vede da quando era ragazza ma scopre che le sta nascondendo qualcosa.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Che Dio Ci Aiuti 6 streaming

Inoltre è possibile guardare Che Dio Ci Aiuti 6 streaming diretta e replica delle puntate anche sullo smartphone attraverso l’app Rai Play, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il programma che si vuole vedere. Per le repliche di Che Dio Ci Aiuti andare su menù, cliccare su Fiction, selezionare Tutti A-Z, cliccare nella C, cercare il nome della fiction e il gioco è fatto.

SEGUI CON NOI #CHEDIOCIAIUTI apri il link e clicca sul simbolo arancione dei Feed RSS per essere sempre informato sui nuovi episodi.

Che Dio Ci Aiuti 6 sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Che Dio Ci Aiuti 6 basta andare sugli hashtag ufficiali #CheDioCiAiuti #CheDioCiAiuti6, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Che Dio Ci Aiuti e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Che Dio Ci Aiuti 6: link utili