La terza stella è il film stasera in tv giovedì 7 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La terza stella film stasera in tv: cast

La regia è di Alberto Ferrari. Il cast è composto da Ale, Franz, Petra Faksova, Francesca Giovannetti, Marica Coco, Sergio Romano, Stefano Venturi, Amerigo Fontani, Mauro Pirovano, Stefano Chiodaroli, Coco Leonardi, Claudio Spadaro, Massimiliano Mecca, Diego Parassole, Bianca Galvan, Massimo Palazzini, Pippo Santanastaso.

La terza stella film stasera in tv: trama

In un piccolo paese della provincia italiana tutti gli abitanti sono in fermento poiché sta per aver luogo l’avvenimento dell’anno: la partita di scacchi vivente contro il paese vicino. Tra questi c’è Ale, proprietario dell’albergo ‘Belvedere’ insieme alla moglie Linda. Serio, deciso e razionale, Ale è tutto l’opposto del cognato Franz, il fratello di Linda, completamente stralunato…

La terza stella streaming

La terza stella streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La terza stella film stasera in tv: trailer

