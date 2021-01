Miss Peregrine La casa dei ragazzi speciali è il film stasera in tv giovedì 7 gennaio 2021 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Miss Peregrine La casa dei ragazzi speciali film stasera in tv: cast

La regia è di Tim Burton. Il cast è composto da Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jackson, Ella Purnell, Chris O’Dowd, Allison Janney, Terence Stamp, Judi Dench.

Miss Peregrine La casa dei ragazzi speciali film stasera in tv: trama

Jacob Portman è un adolescente con una fervida immaginazione, ben nutrita dalle storie raccontategli dal nonno, ebreo sopravvissuto allo sterminio. Quando Jacob, in seguito alla morte del nonno in Florida, si reca in una piccola isola del Galles seguendo gli indizi di un mistero che si estende attraverso il tempo, finisce per trovare “La Casa per bambini speciali” di Miss Peregrine. Ma il mistero si fa più fitto quando il giovane conosce gli abitanti della casa, i loro poteri speciali e, non ultimi, i potenti nemici. Jacob scopre anche, molto presto, che la sua stessa “peculiarità” è l’unica cosa che può salvare i suoi nuovi amici da orribili creature decise a distruggerli…

Miss Peregrine La casa dei ragazzi speciali streaming

Miss Peregrine La casa dei ragazzi speciali streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Miss Peregrine La casa dei ragazzi speciali film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

