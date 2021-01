Piccola Lady è il film stasera in tv giovedì 7 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Piccola Lady, stasera in tv: scheda

TITOLO ORIGINALE: Die kleine Lady

GENERE: Drammatico

ANNO: 2012

REGIA: Gernot Roll

CAST: Christiane Horbiger, Veronica Ferres, Stefania Rocca, Philippa Schoene

PAESE: Austria, Germania

DURATA: 99 Minuti

Piccola Lady, stasera in tv: trama

Sul finire del XIX secolo, la piccola Emily orfana di padre, vive felice con la mamma in un quartiere popolare di New York. La sua tranquillità viene sconvolta quando un distinto gentiluomo, l’avvocato Maurice Havenegg, giunto dall’Europa, la contatta per comunicarle che è l’unica nipote e dunque unica erede della ricca contessa von Liebenfels di Arlingen. La anziana nobildonna ha perso la figlia in giovane età e da poco anche il figlio (il padre di Emily) decide che sia giunto il momento giusto per legare con la sua unica discendente. Emily, giunta a palazzo, si trova di fronte una donna glaciale che cerca di insegnarle le buone maniere al fine di essere introdotta nell’alta società. Emily inizialmente si trova in difficoltà con la contessa, ma lentamente, con i suoi modi, riesce a fare breccia nel cuore della donna portando una ventata di allegria e freschezza tra le mura del palazzo.

Piccola Lady, stasera in tv: curiosità

Il titolo originale del film è Die kleine Lady.

Il film è stato trasmesso in Germania il 16 dicembre 2012 e successivamente proposto in Italia. Il film è uscito anche in Francia e in Home Video in tutto il mondo.

Le musiche originali del film sono firmate da Lothar Scherpe.

Piccola Lady streaming

Piccola Lady streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Piccola Lady film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=2DIV4tta1fQ

Stasera in TV sui social

