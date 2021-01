15 Minuti Follia Omicida a New York film stasera in tv 8 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

15 Minuti Follia Omicida a New York è il film stasera in tv venerdì 8 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

15 Minuti Follia Omicida a New York: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: 15 Minutes

USCITO IL: 23 marzo 2001

GENERE: Thriller, Azione

ANNO: 2001

REGIA: John Herzfeld

CAST: Robert De Niro, Edward Burns, Kelsey Grammer, Avery Brooks, Melina Kanakaredes, Karel Roden, Vera Farmiga, John DiResta, James Handy, Darius McCrary, Charlize Theron

DURATA: 120 Minuti

15 Minuti Follia Omicida a New York: trama

La trama intreccia il tema della televisione pronta a qualsiasi bassezza per sacrificare sull’altare dell’audience e della criminalità che trae vantaggio e stimolo da questa situazione. Un immigrato ceco e il suo psicopatico compagno russo si aggirano per Manhattan con una macchina digitale. I due vogliono raggiungere la notorietà e il successo in modo rapido.

Con la videocamera filmano i loro atti di violenza e di uccisioni e poi inviano le immagini a Top Story, un reality show perché le mandi in onda. Sulle loro tracce si lanciano il pluridecorato ispettore Eddie Flemming e il giovane investigatore Jordy Warsaw. Sul set del primo omicidio c’era l’affascinante Daphne che è perciò uno scomodo testimone da eliminare per gli uni e da proteggere per gli altri..

15 Minuti Follia Omicida a New York: curiosità

L’attrice Charlize Theron appare in un cameo. Ha recitato gratis per ricambiare il regista per averla lanciata nel film Due giorni senza respiro. Fanno una comparsa anche Kim Cattrall e Roseanne Barr, quest’ultima nel ruolo di sé stessa.

Il titolo del film allude alla famosa frase di Andy Warhol: «In futuro, chiunque potrà essere famoso per quindici minuti».

15 Minuti Follia Omicida a New York streaming

15 Minuti Follia Omicida a New York streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

15 Minuti Follia Omicida a New York: trailer

