I Laureati è il film stasera in tv venerdì 8 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

I Laureati film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 1995

REGIA: Leonardo Pieraccioni

CAST: Leonardo Pieraccioni, Rocco Papaleo, Gianmarco Tognazzi, Massimo Ceccherini, Maria Grazia Cucinotta, Tosca D’Aquino, Barbara Enrichi, Alessandro Haber, Sabrina Knaflitz, Adriano Wayskol, Elisabetta Cavallotti, Narciso Parigi

DURATA: 93 Minuti

I Laureati film stasera in tv: trama

Leonardo, Rocco, Bruno e Pino – quattro trentenni universitari fuori corso – hanno preso a Firenze un alloggio comune. Leonardo, dopo pochi mesi di matrimonio, ha lasciato la moglie; Rocco vive con i soldi che gli ha lasciato la nonna e intanto fa il metronotte; Bruno, sposato con Marta, si fa vedere piu’ che di rado in casa del suocero Berto, un mediocre industriale, che lavora a Follonica e vive con le due figlie ormai sposate; Pino, che spera di ottenere successo come cabarettista anche se e’ afflitto da una lamentosa fidanzata…

I Laureati film stasera in tv: curiosità

Il film segna il debutto di Leonardo Pieraccioni alla regia. Il toscano non si sentiva ancora pronto a dirigere una pellicola e fu il produttore Cecchi Gori a convincerlo.

Inizialmente il film si intitolava Quattro pali e una traversa.

I Laureati streaming

I Laureati streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

I Laureati film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=mPbsPzU39Zo

