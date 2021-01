Miracoli dal cielo è il film stasera in tv venerdì 8 gennaio 2021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Miracoli dal cielo film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Miracles from Heaven

GENERE: Biografico, Drammatico, Family

ANNO: 2016

REGIA: Patricia Riggen

CAST: Jennifer Garner, Martin Henderson, Kylie Rogers, Queen Latifah, Eugenio Derbez, Kelly Collins Lintz, John Carroll Lynch, Brandon Spink, Bruce Altman, Brighton Sharbino, Courtney Fansler

DURATA: 109 Minuti

Miracoli dal cielo film stasera in tv: trama

Quando scopre che Annabel, la figlia di dieci anni, è affetta da una rara malattia incurabile, Christy Beam fa di tutto per cercare una soluzione. Ma ogni suo sforzo sembra inutile. Poi, l’imponderabile. Dopo che Anna ha uno strano incidente e cade da un’altezza di tre piani, accade un vero miracolo che lascia disorientati i medici specialisti, riunisce la sua famiglia e diffonde speranza nella comunità.

Miracoli dal cielo film stasera in tv: curiosità

Il film si ispira alla vera storia della famiglia Beam di Burleson, Texas.

In una scena si può vedere il vero Dottor Nurko camminare.

In ogni scena in cui avviene un miracolo o sta per accadere, è visibile una farfalla.

Nel film fa un cameo la band Third Day.

La Chiesa del film è la North Decatur Presbyterian Church a Decatur, Georgia.

Miracoli dal cielo streaming

Miracoli dal cielo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

