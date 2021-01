THE RESIDENT 2 EPISODI 8 GENNAIO 2021. La seconda stagione della serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry va in onda in chiaro su Rai 1 da venerdì 8 gennaio 2021. Ecco di seguito le anticipazioni sugli epsiodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Resident 2: trama episodi 8 gennaio 2021 su Rai 2

The Resident 2 episodio 1 La morte prima del disonore. A causa di un attacco hacker il Chastain Park Memorial Hospital rimane senza energia elettrica. Mina e Austin sono costretti in condizioni d’emergenza ad operare una bambina di pochi giorni nata prematura. Nonostante l’ordine di Bell di trasferire i pazienti più gravi in altre strutture ospedaliere, Conrad comincia ad intervenire su un ragazzo portato d’urgenza al pronto soccorso, senza la presenza di un chirurgo supervisore.

The Resident 2 episodio 2 Il Principe e il povero. Mina e Nic propongono a Bell e al padre di Conrad, entrato come azionista di maggioranza nel consiglio di amministrazione dell’ospedale, di aprire un ambulatorio per curare gli ammalati meno abbienti e privi di assicurazione sanitaria. Ossessionato dalla dott.ssa Hunter, finita in prigione per le sue malefatte, Bell viene arrestato per adescamento e sfruttamento della prostituzione.

The Resident 2 episodio 3 Tre parole. Il pacemaker malfunzionante di un paziente deve essere sostituito. Austin non è convinto dell’affidabilità di quelli prodotti dall’azienda QuoVadis, rappresentata al Chastain da Julia Booth, attratta da Pravesh, prossimo al matrimonio.

The Resident streaming

La serie tv The Resident streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

