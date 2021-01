Kung Fu Panda è il film stasera in tv sabato 9 gennaio 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Kung Fu Panda film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Kung Fu Panda

USCITO IL: 29 agosto 2008

GENERE: Animazione

ANNO: 2008

REGIA: Mark Osborne, John Stevenson

DURATA: 90 Min

Kung Fu Panda film stasera in tv: trama

Po è un giovane panda. Suo padre (un volatile) gestisce un piccolo ristorante la cui specialità sono i noodles cucinati secondo una ricetta segreta. Po fa il cameriere, ma intanto sogna di poter essere un eroe del kung fu. Finchè un giorno, in seguito a una predizione che lo vedrebbe come l’eletto guerriero Dragon, viene associato alla scuola del Maestro Shifu.

Kung Fu Panda film stasera in tv: curiosità

Al film sono seguiti un sequel (Kung Fu Panda 2) e due spin-off: Wong Fei Hung vs Kung Fu Panda (per il solo mercato cinese) e il direct-to-video I segreti dei Cinque cicloni.

Le tecniche di combattimento dei Cinque Cicloni (Gru, Mantide, Tigre, Scimmia e Vipera) sono stili di arti marziali reali adattate alle movenze animali.

Il simbolo sulla schiena di Mantide contiene un carattere cinese spesso usato nelle opere artistiche che rappresenta la longevità. Lo si può trovare su pannelli in legno, stampe di seta, pergamene.

Jackie Chan ha registrato la sua parte anche i suoi dialoghi per le versioni in mandarino e cantonese.

Per ottenere la giusta atmosfera nel film, lo scenografo Raymond Zibach e l’art director Tang Heng hanno speso anni a studiare l’arte cinese e i film di kung fu. Questo sforzo, in combinazione con il resto della vasta ricerca della troupe e la conoscenza della cultura cinese, hanno così impressionato i cinesi che enti culturali ufficiali governativi si sono chiesti perché non fossero stati loro i primi a produrre un film di animazione come quello realizzato dalla DreamWorks.

I registi hanno citato come fonti d’ispirazione i film di arti marziali La tigre e il dragone, Hero, La Foresta dei Pugnali Volanti e soprattutto la commedia d’azione Kung Fusion.

Il film costato 130 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 631.

Kung Fu Panda streaming

Kung Fu Panda film stasera in tv: trailer

