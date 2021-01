911 EPISODI 10 GENNAIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 10 gennaio 2021 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

911 serie tv su Rai 2: trama episodi 10 gennaio 2021

911 Stagione 3 Episodio 1 Ragazzi di oggi. Una macchina sfreccia sulla freeway di Los Angeles, alla guida c’è Tony, un quindicenne, che si mette in contatto con il 911. I freni non funzionano, non sa come rallentare. E’ Maddie a prendere la telefonata e, insieme ad Athena e al padre del ragazzo, riuscirà abilmente a risolvere la situazione. Nel frattempo, Buck, che ha portato a termine la riabilitazione e passato tutti i test medici, rientra in caserma abile e arruolato. Ma, proprio durante la festa di “ben tornato”, il ragazzo collassa a terra vomitando sangue. Cosa gli sta accadendo? L’episodio si concluderà con un’onda di preoccupanti dimensioni che, velocemente quanto inesorabilmente, si avvicina alle coste della città…

911 serie tv su Rai 2: trama episodi 10 gennaio 2021

911 Stagione 3 Episodio 2 Annega o nuota. In seguito al catastrofico tsunami che ha colpito Santa Monica, Buck e Christopher lottano per la propria sopravvivenza. Grazie all’esperienza del giovane vigile del fuoco, i due si salvano e riescono anche ad aiutare altre persone a mettersi in salvo. Nel frattempo, Bobby e il resto della squadra sono all’opera per cercare altri sopravvissuti, mentre Athena e la figlia May rimangono coinvolte in un tamponamento di massa. Al centro operativo del 911, Maddie è costretta a sentire, impotente, una vittima che affoga nella sua stessa soffitta. Quando le onde cominciano a ritirarsi la situazione peggiora. Purtroppo Christopher cade in acqua e Buck non ci pensa due volte a tuffarsi in suo soccorso. Come finirà?

911 streaming

La serie tv 911 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

