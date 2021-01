Guardiani della Galassia Vol 2 è il film stasera in tv domenica 10 gennaio 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, curiosità e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Guardiani della Galassia Vol 2 film stasera in tv: cast

La regia è di James Gunn. Il cast è composto da Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Kurt Russell, Vin Diesel, Karen Gillan, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Sylvester Stallone, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan, Sean Gunn, Tommy Flanagan, Laura Haddock, Aaron Schwartz, Ben Browder, Evan Jones, Joe Fria, Stephen Blackehart.

Guardiani della Galassia Vol 2 film stasera in tv: trama

Al ritmo di una nuova galattica raccolta di canzoni, l’Awesome Mixtape #2, Guardiani della Galassia Vol. 2 narra nuove e incredibili avventure dei Guardiani attraverso le profondità dello spazio cosmico. I protagonisti sono impegnati a scoprire la verità dietro il mistero sulle vere origini di Peter Quill. Ma non è tutto infatti i Guardiani si troveranno a dover combattere per restare uniti e salvaguardare la loro nuova famiglia. Saranno addirittura costretti ad allearsi con vecchi nemici e conosceranno nuovi amici, tra cui alcuni dei personaggi più amati del mondo dei fumetti. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Guardiani della Galassia Vol 2 streaming

Guardiani della Galassia Vol 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Guardiani della Galassia Vol. 2: trailer

