Identità Violate è il film stasera in tv domenica 10 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Identità Violate film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE:

DATA USCITA: 30 aprile 2004

GENERE: Azione, Drammatico, Thriller

ANNO: 2004

REGIA: D.J. Caruso

CAST: Angelina Jolie, Ethan Hawke, Kiefer Sutherland, Gena Rowlands, Olivier Martinez, Tchéky Karyo, Jean-Hugues Anglade

DURATA: 103 Minuti

Identità Violate film stasera in tv: trama

Illeana Scott, agente speciale dell’FBI, nelle sue indagini usa un approccio intuitivo e inusuale: riesce a scoprire l’identità degli assassini dei casi di cui si occupa grazie a una sorta di empatia che la lega a loro. Illeana viene convocata dal commissario Hugo Leclair a Montreal, in Canada, per investigare su un camaleontico killer che ruba la vita delle sue vittime e ne assume l’identità. L’agente Scott intuisce di avere a che fare con un serial killer camaleontico, che ruba la vita delle sue vittime e ne assume l’identità. Usare la sensibilità della donna è l’unico modo per scoprire l’identità dell’omicida e permettere alla polizia di arrestarlo. Ma Scott è sola, in una città sconosciuta e senza nessuno di cui potersi fidare, circondata da personaggi sospetti e impegnata in un caso che la coinvolge personalmente in modo agghiacciante tanto che..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Identità Violate film stasera in tv: curiosità

Non è stata molto apprezzata l’interpretazione di Angelina Jolie in questo film, tanto che la star hollywoodiana ha ricevuto la nomination come Peggior attrice ai Razzie Awards 2004.

Identità Violate streaming

Identità Violate streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Identità Violate film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili