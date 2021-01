Alien Covenant è il film stasera in tv lunedì 11 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Alien Covenant film stasera in tv: cast

La regia è di Ridley Scott. Il cast è composto da Michael Fassbender, Katherine Waterston, James Franco, Noomi Rapace, Guy Pearce, Carmen Ejogo, Billy Crudup, Danny McBride, Demian Bichir, Jussie Smollett, Amy Seimetz, Uli Latukefu, Andrew Crawford, Nathaniel Dean.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Alien Covenant film stasera in tv: trama

Sono passati 10 anni dagli eventi narrati in Prometheus. Il pianeta Origae-6 all’estremo della galassia è stato colonizzato dll’astronave Covenant con a bordo 2000 persone addormentate artificialmente. Sull’equipggio addormentato vigila l’androide Walter (Michael Fassbender). Ma si verifica una violenta esplosione di una stella che distrugge le vele di raccolta di energia della Covenant, provocando decine e decine di morti. La navicella deraglia e fa approdare i membri superstiti dell’equipaggio su una specie di paradiso inesplorato, un Eden con montagne coperte di nuvole e distese di alberi altissimi; un luogo molto più vicino di Origae-6 e apparentemente adatto per ospitarli.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Guidati dall’esperta di terraformazione Daniels (Katherine Waterston) e assistiti dall’androide Walter, gli uomini scesi a terra si imbattono nella carcassa di una nave aliena schiantata. Il gruppo seguito a distanza ravvicinata dal drone David, unico superstite della spedizione della Prometheus, identico nell’aspetto a Walter, dovrà lottare contro gli attacchi di mostruose creature.

Alien Covenant streaming

Alien Covenant streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Alien Covenant recensione

Con questo episodio, il sesto della serie, il Ridley Scott si avvicina sempre di più verso la rivelazione sulle misteriose origini della madre di tutti gli alieni, il letale xenomorfo del primo Alien. Il film è denso di scene che caturano l’attenzione dello spettatore. L’ambientazione è ripresa da Prometheus, mentre la colonna sonora si affida ad un sound anni ‘50/’60 rivisitato in chiave moderna che riporta lo spettatore ad altri tempi. Sempre presente è la tenacia femminile che fomenta la tensione dell’azione. La struttura della narrazione rispetta quelle del film originale: la lenta carneficina, il susseguirsi dei vari momenti che sfociano nella fuga e nella grande sfida finale tra umani e una creatura letale che invece avrà nella fragilità del corpo femminile il suo maggior nemico. La storia è avvincente e ben scritta e terribilmente terrifica. La vera sorpresa del film sarà poi scoprire come si sia originata la specie degli xenomorfi e sarà stupefacente.

Alien Covenant film stasera in tv: curiosità

Si tratta di un film del secondo episodio della trilogia prequel iniziata con Prometheus, dedicata al celebre franchise sci-fi Alien nato nel 1979.

Alien Covenant film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili