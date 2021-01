Mechanic Resurrection è il film stasera in tv lunedì 11 gennaio 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Mechanic Resurrection film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Azione, Thriller

ANNO: 2016

REGIA: Dennis Gansel

CAST: Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yeoh, Sam Hazeldine, Raicho Vasilev, John Cenatiempo, Aaron Brumfield

DURATA: 98 Minuti

Mechanic Resurrection film stasera in tv: trama

Arthur Bishop pensa di essersi lasciato ormai alle spalle il suo passato criminale: ora vive una vita tranquilla a Rio. Ma qualcuno che sa chi è si presenta da lui dicendogli che se vuole continuare a vivere questa vita, dovrà assassinare tre persone e poi fare ciò che sa fare meglio: gli omicidi devono sembrare incidenti. Arthur Bishop deve, dunque, per questa ultima missione, uccidere gli uomini più pericolosi al mondo facendo in modo che l’FBI non si accorga che i colpi portano la sua inconfondibile firma… LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Mechanic Resurrection film stasera in tv: curiosità

La pellicola è il sequel di Professione Assassino del 2011 ed è il remake del famoso film del 1972 con Charles Bronson.

Il regista tedesco Dennis Gansel è al suo debutto americano dietro la macchina da presa.

Mechanic Resurrection streaming

Mechanic Resurrection streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Mechanic Resurrection film stasera in tv: trailer

