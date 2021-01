L’uomo d’acciaio è il film stasera in tv martedì 12 gennaio 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’uomo d’acciaio film stasera in tv: cast

La regia è di Zack Snyder. Il cast è composto da Henry Cavill, Michael Shannon, Amy Adams, Kevin Costner, Diane Lane, Julia Ormond, Laurence Fishburne, Russell Crowe, Michael Kelly, Ayelet Zurer, Antje Traue, Jadin Gould, Tahmoh Penikett, David Paetkau, Richard Schiff, Christopher Meloni.

L’uomo d’acciaio film stasera in tv: trama

La trama riprende la conosciuta storia di Clark Kent (Superman). Un pianeta molto lontano dalla Terra, Krypto, sta per esplodere. Un famoso scienziato di Krypto di nome Jor-El ha studiato un modo per salvare il suo figlio di pochi mesi di nome Kal-El. Lo spedisce infatti in una speciale navicella sulla Terra, violando le disposizioni del Generale Zod che gli giura vendetta.

Sul pianeta Terra Kal-El adottato da due genitore terrestri, cresce con la consapevolezza di essere diverso e sente di avere una missione da portare a termine. Quando diventerà adulto capirà che il suo compito è quello di salvare il genere umano poco prima dell’arrivo di Zod, che intende seminare morte e devastazione ovunque.

L’uomo d’acciaio streaming

L’uomo d’acciaio streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

L’uomo d’acciaio film stasera in tv: trailer

