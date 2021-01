Un boss sotto stress è il film stasera in tv martedì 12 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Un boss sotto stress film stasera in tv: cast

La regia è di Harold Ramis. Il cast è composto da Robert De Niro, Billy Crystal, Lisa Kudrow, Joe Viterelli, Cathy Moriarty, Joey Diaz, Brian Rogalski, Thomas Rosales Jr., John Finn, Kyle Sabihy, Donnamarie Recco, Jerome Le Page, James Biberi, Callie Thorne, Joseph Bono, Sylvia Kauders, Anthony LaPaglia.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Un boss sotto stress film stasera in tv: trama

Il boss mafioso Paul Vitti (Robert De Niro) si trova recluso da tre anni nel prigione di Sing Sing. Dopo essere stato vittima di due tentati omicidi, Paul inizia a mostrare segni di psicosi e forti deliri e il direttore del carcere contatta lo psicoterapeuta Ben Sobel (Billy Crystal), per valutare le sue condizioni psichiatriche. Il Procuratore incarica Sobel di prendere in custodia il carcerato affinché si rimetta prima dell’udienza per il riesame del suo caso. Nonostante sia scettico, lo psicoterapeuta si vede costretto ad accettare l’incarico.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Una volta fuori dal carcere, Vitti si mostra in perfetta salute: il suo obiettivo, infatti, era quello di poter lasciare la prigione per indagare sul mandante degli attentati e fingersi pazzo era l’unico modo per ottenere la libertà. Dal momento che le famiglie mafiose hanno ingaggiato una sanguinosa faida, Vitti sospetta che, a volerlo morto, possa essere il capo del clan rivale, Lou Rigazzi, o la nuova rappresentante della sua Famiglia, Patti Lopresti…

Un boss sotto stress streaming

Un boss sotto stress streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Un boss sotto stress film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili