Florence è il film stasera in tv mercoledì 13 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Florence film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 22 dicembre 2016

GENERE: Biografico, Commedia, Drammatico

ANNO: 2016

REGIA: Stephen Frears

CAST: Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg, Rebecca Ferguson, Nina Arianda, John Kavanagh, David Haig, Christian McKay, Mark Arnold

DURATA: 111 minuti

Florence film stasera in tv: trama

Il film di Stephen Frears racconta l’ultimo anno di vita dell’artista americana Florence Foster Jenkins, una ricca erediteria di inizio ‘900 con un grande amore per la musica, passata alla storia come la peggiore cantante lirica di sempre. Florence si è sposata con un matrimonio combinato con Frank Thornton Jenkins, con cui scappa a Philadelphia, dove insegna pianoforte. Ma poi si separa dal marito e smette di insegnare a causa della sifilide. Alla morte del padre riceve una grossa eredità e incontra l’attore St. Clair Bayfield, che la spinge a riprendere in mano il suo grande sogno: diventare una cantante. Florence ora ha settantacinque anni, ma continua ad esibirsi per gli amici nonostante l’età e lo stadio avanzato della malattia con cui da 50 anni convive. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Florence film stasera in tv: curiosità

La pellicola racconta la vera storia di Florence Foster Jenkins, cantante d’opera diventata celebre per le sue scarse abilità canore.

Il film ha vinto due premi, il Critics’ Choice Award come Miglior attrice in una commedia a Meryl Streep e un BAFTA per il Miglior trucco e acconciatura.

Meryl Streep ha cantato lei stessa nel film, così come Simon Helberg ha suonato il pianoforte.

Hugh Grant si era quasi ritirato dalle scene quando il regista Stephen Frears l’ha convinto a partecipare al film. L’attore ha dichiarato di aver accetta per poter lavorare con Meryl Streep.

La scena alla Carnergie Hall è stata girata all’Hammersmith Apollo, con 300 comparse.

David Bowie aveva nella sua collezione personale gli album originali di Florence Foster Jenkins.

Florence streaming

Florence streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Florence film stasera in tv: trailer

