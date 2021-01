Gravity è il film stasera in tv mercoledì 13 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Gravity film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 3 ottobre 2013

GENERE: Fantascienza, Thriller, Avventura

ANNO: 2013

REGIA: Alfonso Cuarón

CAST: George Clooney, Sandra Bullock

DURATA: 90 Minuti

Gravity film stasera in tv: trama

Rayan Stone , un ingegnere biomedico fa parte di una spedizione spaziale ed è alla sua prima esperienza nello spazio. Fa parte dell’equipaggio anche l’astronauta Matt Kovalsky che invece è al suo ultimo volo ed è prossimo alla pensione. Ma la missione che doveva essere di ordinaria routine si trasforma in una catastrofe. Lo shuttle viene distrutto e gli astronauti si ritrovano soli a fluttuare nell’oscurità dello spazio. Non hanno modo di contattare la terra in nessun modo e dunque per loro la possibilità di sopravvivenza è praticamente nulla. La morte è solo questione di tempo, o meglio dipende da quando la riserva di ossigeno avrà termine. Esiste un modo per tornare a casa? C’è una qualche risorsa nello spazio infinito più profondo che possa essere una soluzione?

Gravity film stasera in tv: curiosità

Il film è stato presentato in anteprima alla 70 edizione del Festival di Venezia.

La pellicola ha conquistato sette premi Oscar: Miglior regia, Migliori effetti speciali, Miglior fotografia, Miglior montaggio, Miglior colonna sonora, Miglior sonoro e Miglior montaggio sonoro.

La scena iniziale è stata eseguita con un lungo, singolo e continuo piano sequenza di ben 12 minuti e mezzo.

Una volta che il copione è stato completato, Alfonso Cuarón pensava che ci sarebbe voluto un anno per finire il film. Ci sono voluti invece quattro anni e mezzo.

Nella versione originale, la voce fuori schermo del controllo missione è di Ed Harris, che in precedenza ha interpretato il direttore di missione Gene Kranz in Apollo 13 (1995) e John Glenn in Uomini veri (1983).

Gravity film streaming

Gravity

Gravity film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/aMUOOC5uNUM

