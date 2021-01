La Ragazza dei Tulipani è il film stasera in tv mercoledì 13 gennaio 2021 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La Ragazza dei Tulipani film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Tulip Fever

DATA USCITA: 6 settembre 2018

GENERE: Drammatico, Sentimentale

ANNO: 2017

REGIA: Justin Chadwick

CAST: Alicia Vikander, Dane DeHaan, Judi Dench, Christoph Waltz, Jack O’Connell, Cara Delevingne, Zach Galifianakis, Holliday Grainger, Kevin McKidd, Tom Hollander, Matthew Morrison, Joanna Scanlan

DURATA: 107 Minuti

La Ragazza dei Tulipani film stasera in tv: trama

Siamo ad Amsterdam nel XVII secolo, in piena febbre di commercio di tulipani, quando qualche bulbo poteva valere una fortuna. Il ricco mercante Cornelis Sandvoort sposa una ragazza orfana, Sophia, cresciuta in un convento. Vuole assolutamente avere un figlio maschio, un erede a cui trasmettere le sue ricchezze. In attesa dell’evento il ricco mercante decide di farsi ritrarre con la sua giovane sposa da uno dei piu noti pittori dell’epoca, Jan van Loos. Ma questo ritratto che cambierà le loro vite. Infatti, Sophia si innamorerà del pittore. I due amanti clandestini vivranno la loro passione grazie all’aiuto della cameriera Maria. Proprio quest’ultima racconta la storia, ed è la prima idea interessante del dramma in costume diretto da Justin Chadwick e sceneggiato da Tom Stoppard, La ragazza dei tulipani.

La Ragazza dei Tulipani recensione

Ottimo prodotto cinematografico che presenta una buona regia anche se Justin Chadwick si lascia andare a troppi cambi di toni e di registro: commedia, una storia d’amore, un film storico, un dramma. Questo nuoce alla compattezza del film. La sceneggiatura di Tom Stoppard è molto curata e presenta una nota originale nel far narrare la vicenda alla cameriera Maria, il personaggio che aiuta i due amanti clandestini. Il cast è stellare con Dane DeHaani e i tre premi Oscar Alicia Vikander, Judi Dench e Christoph Waltz. Splendide l’ambientazione, la fotografia di Eygil Bryld e i costumi.

La Ragazza dei Tulipani film stasera in tv: curiosità

Il film è un adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Deborah Moggach del 1999.

Neghli Stati Uniti il film ha incassato nelle prime 9 settimane di programmazione 2,4 milioni di dollari e 1,2 milioni di dollari nel primo weekend.

La Ragazza dei Tulipani streaming

La Ragazza dei Tulipani streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

La Ragazza dei Tulipani film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=PNHyeg8Zda4

