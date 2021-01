Sopravvissuto The Martian è il film stasera in tv mercoledì 13 gennaio 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Sopravvissuto The Martian film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Martian

USCITO IL: 1 ottobre 2015

GENERE: Drammatico, Fantascienza

ANNO: 2015

REGIA: Ridley Scott

CAST: Matt Damon, Jessica Chastain, Kate Mara, Kristen Wiig, Sebastian Stan, Michael Peña, Sean Bean, Mackenzie Davis, Chiwetel Ejiofor, Donald Glover, Jeff Daniels, Aksel Hennie

DURATA: 130 Minuti

Sopravvissuto The Martian film stasera in tv: trama

Mark Watney (Damon) è un astronauta in missione su Marte che, durante una tempesta, viene creduto morto dal suo equipaggio e lasciato sul pianeta rosso. Watney si ritrova così a dover attendere la prossima missione per 4 anni con cibo e acqua per soli 41 giorni. Inizia così la sua personale lotta per la sopravvivenza e per l’impossibile traguardo di trovare acqua in un pianeta in cui non c’è per coltivare e cibarsi. Nel frattempo, la Nasa ha ricevuto il suo messaggio e comincia l’organizzazione di una azione per recuperare “il marziano”, mentre è proprio il suo equipaggio a intraprendere la missione pericolosissima per riportarlo a casa.

Sopravvissuto The Martian film stasera in tv: curiosità

Il film si basa sul racconto omonimo fantascientifico di Andy Weir del 2011.

Le riprese del film hanno avuto come location principale i Korda Studios di Budapest, in cui sono stati creati 20 set. Inoltre sono state effettuate diverse riprese in Giordania a Uadi Rum, la celebre Valle della Luna.

Per questa interpretazione Matt Damon è stato candidato come miglior attore protagonista agli Oscar e ha conquistato un Golden Globe.

Sopravvissuto The Martian streaming

Sopravvissuto The Martian film stasera in tv: trailer

