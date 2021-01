Yves Saint Laurent è il film stasera in tv mercoledì 13 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Yves Saint Laurent film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 27 marzo 2014

GENERE: Biografico, Drammatico

ANNO: 2014

REGIA: Jalil Lespert

CAST: Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Charlotte Le Bon, Laura Smet, Marie De Villepin, Nikolai Kinski, Ruben Alves, Adeline D’Hermy, Marianne Basler, Xavier Lafitte, Jean-Édouard Bodziak

DURATA: 101 Minuti

Yves Saint Laurent film stasera in tv: trama

Nel 1957 a Parigi, a soli 21 anni, Yves Saint Laurent è chiamato a dirigere la grande casa di moda fondata da Christian Dior, da poco scomparso. Da quel momento tutti gli occhi e riflettori sono puntati su di lui: il mondo della moda è impaziente di scoprire il talento del giovane e promettente stilista.

Yves Saint Laurent film stasera in tv: curiosità

La pellicola è stata presenta il 7 febbraio 2014 al Festival di Berlino 2014 nella sezione Panorama.

l film è uscito in Francia l’8 gennaio 2014 e qualche mese dopo in Italia il 27 marzo.

Nel 2015 Pierre Niney ha vinto il Premio César come Migliore attore protagonista. La pellicola aveva ricevuto per lo stesso premio anche numerose nomination (Migliore attore non protagonista a Guillaume Gallienne – Migliore attrice non protagonista a Charlotte Le Bon – Migliore scenografia a Aline Bonetto – Migliori costumi a Madeline Fontaine – Migliore fotografia a Thomas Hardmeier – Migliore colonna sonora a Ibrahim Maalouf)

Yves Saint Laurent streaming

Yves Saint Laurent film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/B4rbKq7yEv4

