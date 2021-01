Bye bye Germany è il film stasera in tv giovedì 14 gennaio 2021 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Bye bye Germany film stasera in tv: cast

La regia è di Sam Garbarski. Il cast è composto da Moritz Bleibtreu, Antje Traue, Mark Ivanir, Harvey Friedman, Tim Seyfi, Anatole Taubman, Hans Löw, Pál Mácsai, Václav Jakoubek, Jeanne Werner, Joachim Paul Assböck, Joel Basman, Jeff Burrell, Tania Garbarski, Éric Gigout.

Bye bye Germany film stasera in tv: trama

Francoforte, 1946. Il furbo David Berman e i suoi amici ebrei, tutti sopravvissuti all’Olocausto, hanno un solo scopo: andare in America il prima possibile. Per questo hanno bisogno di soldi. Molti soldi. E non è un compito facile visti i tempi difficili. Vicino a raggiungere il suo obiettivo, David si trova, però, a dover fare i conti con un ostacolo. Dal suo passato emergono particolari poco chiari. Perché ha un secondo passaporto? Perché era sull’Obersalzberg? Era forse in contatto con Hitler? Questo è ciò che il maggiore Simon, una bella e spietata cacciatrice di nazisti, vuole scoprire…

Bye bye Germany streaming

Bye bye Germany streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

