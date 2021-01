Mamma ho perso l’aereo è il film stasera in tv giovedì 14 gennaio 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Mamma ho perso l’aereo film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Home Alone

GENERE: Commedia

ANNO: 1990

REGIA: Chris Columbus

CAST: Macaulay Culkin, John Heard, Catherine O’Hara, Joe Pesci, Daniel Stern, Anna Slotky, Michael Maronna, Devin Ratray, Gerry Bamman, Daiana Campeanu, John Candy, Kieran Culkin, Jedidiah Cohen, Angela Goethals, Larry Hankin, Kristin Minter, Senta Moses, Hillary Wolf, Roberts Blossom

DURATA: 106 Minuti

Mamma ho perso l’aereo film stasera in tv: trama

I signori McCallister decidono di trascorrere le vacanze di Natale con la numerosa famiglia in Francia. Ma la sveglia non suona. Nella fretta di partire si dimenticano a casa Kevin, il più piccolo dei loro figli che era in castigo in soffitta. Il piccolo Kevin rimasto solo non si perde d’animo e all’inizio si diverte un mondo. Poi due ladri, Harry e Marv, alquanto maldestri e malvagi, si presentano, intenzionati a svaligiare la casa dei McCallister. Per contrastare i due, Kevin prepara un ingegnoso piano pieno di trappole di ogni tipo: scalini ghiacciati, maniglie roventi, lanciafiamme, chiodi e persino la tarantola di uno dei suoi fratelli … Riuscirà a fermarli prima del ritorno della famiglia a casa?

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Mamma ho perso l’aereo film stasera in tv: curiosità

La pellicola è la commedia live action con maggior incasso di tutti i tempi negli Stati Uniti e in tutto il mondo fino a Una notte da leoni 2 nel 2011.

Tra i vari riconoscimenti e nomination segnaliamo due candidature agli Oscar del 1991 per la Migliore colonna sonora a John Williams e la Nomination per la Miglior canzone (Somewhere in My Memory) a John Williams e Leslie Bricusse.

L’attore Macaulay Culkin è diventato una celebrità degli anni novanta. Da adulto ha avuto problemi causati dalla dipendenza da droghe, ma negli ultimi anni è riuscito a riprendersi e ora percorre la carriera di musicista.

Mamma ho perso l’aereo streaming

Mamma ho perso l’aereo streaming streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Mamma ho perso l’aereo film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=GrXohuwuTF8

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili