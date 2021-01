Una vita spericolata è il film stasera in tv giovedì 14 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Una vita spericolata film stasera in tv: cast

La regia è di Marco Ponti. Il cast è composto da Lorenzo Richelmy, Eugenio Franceschini, Matilda De Angelis, Antonio Gerardi, Massimiliano Gallo, Michela Cescon, Gigio Alberti, Libero De Rienzo, Mirko Frezza, Desirée Noferini, Alessandro Bernardini, Francesco Lattarulo.

Una vita spericolata film stasera in tv: trama

La pellicola ruota intorno alla vita di Roberto, che vive in un paese in pieno spopolamento. Il giovane ha numerosi debiti che non riesce a pagare perché gli viene negato un prestito bancario. La reazione al diniego è istintiva e radicale: rapina con ostaggio, ad aiutare Roberto l’amico di sempre, BB, e Soledad, star in declino sebbene ancora famosa. La fuga dei tre attraverso l’Italia diventa uno show nello show nel quale non mancano il rosso del sangue e l’odore dei soldi, l’attenzione mediatica e l’interesse dell’opinione pubblica, con gli spettatori pronti a solidarizzare ed empatizzare con i fuggitivi.

Una vita spericolata streaming

Una vita spericolata streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Una vita spericolata film stasera in tv: trailer

