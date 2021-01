Amici come prima film stasera in tv 15 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

Amici come prima è il film stasera in tv venerdì 15 gennaio 2021 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Amici come prima film stasera in tv: scheda e cast

GENERE: Commedia

ANNO: 2018

REGIA: Christian De Sica

CAST: Christian De Sica, Massimo Boldi, Maurizio Casagrande, Lunetta Savino, Regina Orioli, Francesco Bruni

DURATA: 25 minuti

Amici come prima film stasera in tv: trama

Cesare (Christian De Sica) è lo stimato direttore del Relais Colombo, hotel di lusso di Milano. Con l’arrivo di nuovi soci cinesi intenzionati a rivoluzionare tutto, Luciana (Regina Orioli), figlia di Massimo Colombo (Massimo Boldi), storico proprietario dell’hotel, licenzia per primo proprio il direttore. Cesare, rimasto senza lavoro, scopre che Luciana sta cercando per suo padre una badante, ed è disposta a spendere 5000 euro al mese pur di arginare il vivace e arzillo Massimo. La prospettiva di uno stipendio così allettante spinge Cesare a candidarsi.

Aiutato dal suo amico Marco (Maurizio Casagrande) si traveste da donna e diventa la seducente Lisa che, travolgendo Massimo al primo incontro, viene assunta. Tra esilaranti imprevisti e situazioni equivoche, nasce un’intesa perfetta. Cesare però non ha il coraggio di svelare la verità alla moglie Carla (Lunetta Savino) e al figlio Matteo (Francesco Bruni), che continuano a crederlo direttore dell’hotel. Per quanto tempo riuscirà a tenere nascosta a tutti la sua doppia identità?

Amici come prima recensione

PUNTI FORZA : commedia dal ritmo comico ben rodato

: commedia dal ritmo comico ben rodato CRITICITA ‘: eccessiva trivialità

‘: eccessiva trivialità VALUTAZIONE : 3/5

: 3/5 VISIONE: consigliata a persone con più di 13 anni

Amici come prima film stasera in tv: curiosità

Christian De Sica e Massimo Boldi sono tornati a lavorare insieme per il tradizionale cinepanettone di Natale dopo 13 anni di separazione artistica.

Il soggetto è di De Sica che ha dichiarato di essersi ispirato a Mrs Doubtfire, Tootsie e un po’ a Quasi amici. De Sica è stato affiancato alla regia dal figlio Brando.

La colonna sonora è di Bruno Zambrini e tra i brani è presente l’ultima hit di Rovazzi. Direttore della fotografia è Andrea Arnone.

Amici come prima streaming

Amici come prima streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Amici come prima film al cinema: trailer

