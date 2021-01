Che pasticcio Bridget Jones è il film stasera in tv venerdì 15 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Che pasticcio Bridget Jones film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Bridget Jones: the edge of reason

DATA USCITA: 07 gennaio 2005

GENERE: Commedia

ANNO: 2004

REGIA: Beeban Kidron

CAST: Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant, Gemma Jones, Jim Broadbent, Jacinda Barrett, James Callis, Shirley Henderson, Sally Phillips

DURATA: 108 Minuti

Che pasticcio Bridget Jones film stasera in tv: trama

Bridget Jones, dopo un periodo oscuro tra cuori solitari, diete mancate e carriere in crisi, ha finalmente trovato l’anima gemella. Da quasi due mesi è fidanzata con l’adorabile avvocato Mark Darcy. Tutto va a gonfie vele ora che non è più single e ha trovato l’uomo giusto. Ma mentre cerca di capire se è verità o sogno, appare all’orizzonte la nuova collega di Mark. Una ragazza bellissima, gambe lunghe due metri e che dice sempre la cosa giusta al momento giusto. Bridget deve riuscire a farsi rubare dalla nuova arrivata il suo bell’avvocato. Ma la gelosia, l’insicurezza e la tentazione rischiano di far naufragare il sogno di Bridget. Un comico intrico di cattivi consigli, pasticci e situazioni assurde metteranno in crisi la coppia e …

Che pasticcio Bridget Jones film stasera in tv: curiosità

Il film è il seguito de il diario di Bridget Jones, girato da Beeban Kidron ed è basato sul romanzo omonimo di Helen Fielding. Ci sono notevoli differenze tra l’adattamento cinematografico e il libro. Differenze sono presenti anche tra la versione americana e quella europea, compreso un finale alternativo.

Il film ha incassato complessivamente oltre 262 milioni.

Ha avuto un sequel, Bridget Jones’s Baby girato nel 2016.

Che pasticcio Bridget Jones streaming

Che pasticcio Bridget Jones streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Che pasticcio Bridget Jones film stasera in tv: trailer

