The Good Doctor 4 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della quarta stagione venerdì 15 gennaio 2021. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR.

The Good Doctor 4 trama episodi 15 gennaio 2021

The Good Doctor 4 episodio 2 In prima linea seconda parte. Claire si occupa di restituire gli affetti personali alle famiglie dei pazienti deceduti. Un compito che la mette a dura prova. La giovane arriva addirittura ad avere delle allucinazioni: Melendez (la guest star Nicholas Gonzalez) la incoraggia, e sarà proprio “lui” ad aiutarla a capire che è giunto il momento di andare avanti con la propria vita. Lim si sente spalle al muro: impossibile gestire la situazione, le morti per Covid-19 aumentano e la donna non sa come arginare l’emergenza. Morgan, ristabilitasi dopo aver contratto il virus, si occupa di un’infermiera, Deena Petringa, a sua volta contagiata. Infine, Glassman decide di valutare l’idea di riconciliarsi con Debbie, Shaun permette a Lea di vederlo di persona, Andrews decide di lasciare il garage e tornare a casa, Park pone fine alla sua relazione con Mia.

The Good Doctor streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

