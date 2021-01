THE RESIDENT 2 EPISODI 15 GENNAIO 2021. La seconda stagione della serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry torna in onda in chiaro su Rai 1 da venerdì 15 gennaio 2021. Ecco di seguito le anticipazioni sugli epsiodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Resident 2: trama episodi 15 gennaio 2021 su Rai 2

The Resident 2 episodio 4 Questione di tempo. Josh arriva al Chastain dopo essere collassato a un festival musicale. Dallo stesso festival, dove un allarme bomba ha scatenato il panico, arriva anche una rockstar (il cantautore Colin Hay), ex alcolista, assegnata a Devon. Bell, intanto, assegna Mina a un altro dottore. Il padre di Conrad, infine, mostra il suo vero volto…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Resident 2: trama episodi 15 gennaio 2021 su Rai 2

The Resident 2 episodio 5 Il germe. Nic e Conrad si occupano di un ragazzino che ha avuto una crisi. Per il giovane paziente, tempo primo affetto da cancro, purtroppo le notizie non sono buone: il tumore è tornato. Devon viene assegnato a un paziente vip: scopre che si tratta di Bradley. Bell, intanto, sembra intenzionato a usare gli strumenti forniti dalla Julian Booth invece che utilizzare le attrezzature del Chastain, il che porterà Kit ed AJ a mettere da parte, per il momento, le loro divergenze e a unire le forze contro l’egocentrico chirurgo.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Resident 2: trama episodi 15 gennaio 2021 su Rai 2

The Resident 2 episodio 6 Incubi. Tempo di Halloween, tempo di incubi. Anche al Chastain. Conrad si trova a trattare una giovane donna ricoverata perché colpita da terribili crisi di panico notturne. Nel frattempo, Devon affronta la sua prima “notte dei morti” al pronto soccorso (con tutte le stranezze che ne derivano), Nic teme di aver fatto il passo più lungo della gamba invitando sua sorella Jessie, ora disintossicata, al party che organizzerà Mina (e che si preannuncia epico) e Bell trova un modo non banale per sfruttare al meglio il suo nuovo assistente.

The Resident streaming

La serie tv The Resident streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

The Resident sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv The Resident basta andare sull’hashtag ufficiale #TheResident, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su The Resident e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

The Resident: link utili