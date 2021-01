Chiamami col tuo nome è il film stasera in tv sabato 16 gennaio 2021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Chiamami col tuo nome film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO: Chiamami col tuo nome

DATA USCITA: 25/01/2018

GENERE: Drammatico, Sentimentale

ANNO: 2017

REGIA: Luca Guadagnino

CAST: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg

Chiamami col tuo nome film stasera in tv: trama

Siamo in Italia nell’estate del 1983. Elio Perlman è un adolescente italoamericano di origine ebraica. Vive con con i genitori nella loro antica e lussuosa villa tra le province di Brescia e Bergamo.Un giorno arriva come ogni anno uno studente straniero per svolgere la sua tesi aiutato dal padre di Elio, illustre professore universitario. Oliver è uno studente ventiquattrenne e attrae ed affascina subito il ragazzino. Il loro rapporto si trasformerà in un rapporto che cambierà profondamente la vita del ragazzo.

Chiamami col tuo nome recensione

La trama racconta una storia bella che è un adattamento cinematografico del libro di André Aciman, un toccante racconto sentimentale, una storia d’amore tra due uomini girata con eleganza e scritta con grande cura. L’ambientazione della vicenda è nel mondo dell’alta borghesia intellettuale: una famiglia franco-american-italiana, dove si parlano diverse lingue, si studia musica classica e poesia, mentre la servitù si occupa della gstione di tutto ciò che serve per vivere. I personaggi risultano spesso antipatici, ma la recitazione degli attori è buona, su tutti il giovane Timothée Chalamet, alle prese con il suo primo grande impegno cinematografico dopo una serie di ruoli minori.

C’è nella storia passionale del giovane adolscente qualcosa di universale che convince anche quando è immersa in un mondo fasullo e inconsistente. Una menzione particolare va al monologo finale che il padre fa al figlio Elio. Da solo vale il film, per toni e sincerità. Una pecca del film è quella di mostrare in modo manieristico e idealistico la passione dei suoi personaggi senza il minimo accenno anche al lato oscuro di questo mondo.

Chiamami col tuo nome film stasera in tv: curiosità

Il giovane Timothée Chalamet ha ottenuto la candidatura come Miglior attore protagonista in un film drammatico ai Golden Globes 2018 e Armie Hammer come Miglior Attore non Protagonista.

Lo scrittore del romanzo André Aciman e il produttore Peter Spears hanno un piccolo cameo nel film, nei panni di una coppia omosessuale presente a un dinner party.

La pellicola di Luca Guadagnino è stata presentata prima al Sundance Film Festival e poi alla Berlinale.

Alla sceneggiatura ha partecipato anche James Ivory.

Chiamami col tuo nome streaming

Chiamami col tuo nome streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Chiamami col tuo nome film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=kOCqNdDtCn4

