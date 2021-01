Il tabaccaio di Vienna è il film stasera in tv sabato 16 gennaio 2021 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il tabaccaio di Vienna film stasera in tv: cast

La regia è di Nikolaus Leytner. Il cast è composto da Bruno Ganz, Johannes Krisch, Simon Morzé, Emma Drogunova, Karoline Eichhorn, Michael Fitz, Regina Fritsch, Vicky Nikolaevskaja, David Altman.

Il tabaccaio di Vienna film stasera in tv: trama

Franz, poco più che adolescente, vive con la madre, Margarete, in un villaggio austriaco. Il lavoro scarseggia, così quando il suo patrigno muore, Margerete decide di mandarlo a Vienna, da Otto, un amico conosciuto da giovane, che ha una tabaccheria. Otto è un vecchio molto saggio, che prende subito sotto la sua ala protettrice il ragazzo. In città è appena comparso il nazismo e quotidianamente si assiste ad atti di violenza contro gli ebrei e i socialisti.

Otto si oppone con tutte le sue forze al nuovo pensiero politico e continua a servire ebrei e socialisti nel suo negozio, inimicandosi molte persone. Intanto Franz inizia a inserirsi nella vita della città. Conosce Freud, un cliente della tabaccheria e con lui instaura una peculiare amicizia. Si rivolgerà a lui più volte per avere consiglio sui suoi problemi d’amore con la giovane di cui si è innamorato, Aneske.

Il tabaccaio di Vienna streaming

Il tabaccaio di Vienna streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

