Kung Fu Panda 2 è il film stasera in tv sabato 16 gennaio 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Kung Fu Panda 2 film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE Kung Fu Panda: The Kaboom of Doom

USCITO IL: 24 agosto 2011

GENERE: Animazione, Azione, Commedia

ANNO: 2011

REGIA: Jennifer Yuh

CAST doppiatori lingua inglese: Jack Black, Angelina Jolie, Jackie Chan, Seth Rogen, Lucy Liu, David Cross, Gary Oldman, Jean-Claude Van Damme, Dustin Hoffman, Michelle Yeoh, Victor Garber, James Hong

CAST doppiatori lingua italiana: Fabio Volo, Massimo Lodolo, Eros Pagni, Francesca Fiorentini, Francesco Vairano, Francesco Pannofino

DURATA: 91 Minuti

Kung Fu Panda 2 film stasera in tv: trama

ll kung fu forse è arrivato alla fine dei suoi giorni: l’era industriale incalza nella figura del perfido Shen, figlio dei reggenti, cacciato dal palazzo reale per aver voluto trasformare l’uso della polvere pirica dei fuochi d’artificio in quello della polvere da sparo dei cannoni. Ma il reietto non si arrende e, nell’oscurità, accumula metallo per forgiare un esercito di cannoni, un’arma contro cui nemmeno i maestri kung fu possono fare nulla e che gli consentirà di avere la rivincita che cerca. Unica voce dissonante è una vecchia indovina che gli predice la sconfitta per mano di una forza bianco e nera in grado di accomunare ying e yang come nel simbolo del tao. A poco serve lo sterminio di un villaggio di panda, perchè, come in una tragedia greca, nel tentativo di allontanare da sè il destino indesiderato, Shen non fa che creare la sua nemesi: Po. Intanto il Guerriero Dragone si gode la sua fama, ignaro dell’attacco imminente e, quando viene chiamato ad intervenire contro..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Kung Fu Panda 2 film stasera in tv: curiosità

Kung Fu Panda 2 è il sequel di Kung Fu Panda alla cui sceneggiatura ha collaborato anche Charlie Kaufman.

Il film è stato presentato in anteprima al Grauman’s Chinese Theatre di Hollywood ed è stato presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2011. Inoltre ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar.

ll film è stato accolto favorevolmente dalla critica cinematografica ed ha avuto un grande successo al botteghino, in particolare nei paesi asiatici.

Kung Fu Panda 2 streaming

Kung Fu Panda 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Kung Fu Panda 2 film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili