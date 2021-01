Fantastic 4 I fantastici 4 è il film stasera in tv domenica 17 gennaio 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Fantastic 4 I fantastici 4 film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Fantastic Four

USCITO IL: 10 settembre 2015

GENERE: Azione, Fantasy

ANNO: 2015

REGIA: Josh Trank

CAST: Kate Mara, Miles Teller, Michael B. Jordan, Jamie Bell, Toby Kebbell

DURATA: 100 Minuti

Fantastic 4 I fantastici 4 film stasera in tv: trama

Quattro giovani outsider, Reed Richards, Johnny e Sue Storm e Ben Grimm vengono teletrasportati in un universo alternativo e pericoloso. Il viaggio interdimensionale altera la loro forma fisica in maniera scioccante. I quattro devono imparare velocemente a sfruttare le loro nuove abilità e lavorare insieme per salvare la Terra da un ex amico diventato ora terribile nemico.

Fantastic 4 I fantastici 4 film stasera in tv: curiosità

Il film è un reboot del franchise dei Fantastici Quattro, il team di supereroi più longevo della Marvel. Questo film però si basa sulla versione Ultimate del gruppo.

Michael B. Jordan è diventato famoso sul grande schermo per aver interpretato Adonis Creed, figlio di Apollo, nella nuova saga di film Creed.

Fantastic 4 I fantastici 4 streaming

Fantastic 4 I fantastici 4 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Fantastic 4 I fantastici 4 film stasera in tv: trailer

