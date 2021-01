Il piccolo Lord è il film stasera in tv sabato 17 gennaio 2021 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il piccolo Lord film stasera in tv: cast

La regia è di Jack Gold. Il cast è composto da Colin Blakely, Connie Booth, John Carter, Gerry Cowper, Peter Copley, Alec Guinness, Barry Jackson, Rachel Kempson, Carmel McSharry, Antonia Penberton, Eric Porter, Rolf Saxon, Patsy Rowlands, Patrick Stewart, Ann Way, Rick Schroeder.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il piccolo Lord film stasera in tv: trama

Il piccolo Cedric vive in ristrettezze a New York insieme alla madre dopo la morte del padre. Un giorno viene richiamato in Inghilterra dal nobile nonno perché a seguito della morte anche dello zio, Cedric è rimasto l’unico erede del patrimonio del nonno Lord Dorincourt che anni prima aveva ripudiato il padre per aver sposato una donna americana di umili origini. Cedric che non ha mai visto il nonno si trasferisce in Inghilterra per avere un’educazione degna di un Lord inglese.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’anziano nobiluomo ha un carattere difficile ed è burbero e scostante, soprattutto nei confronti della madre di Cedric. La donna infatti non può alloggiare nel castello ed è costretta ad occupare un’abitazione della tenuta distante dal figlio. Però quando arriva al castello un truffatore che si dichiara vero erede il vecchio conte scopre che la nuora è una brava donna e che Cedric è un bambino di gran cuore. Il nipotino conquisterà il nonno e sventerà le trame di una cattiva zia, innescheranno una trasformazione nel burbero lord inglese che scoprirà quanto sia importante l’affetto e il calore di una vera famiglia.

Il piccolo Lord streaming

Il piccolo Lord streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il piccolo Lord film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili