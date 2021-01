Torna domenica 17 gennaio 2021 Live Non è la D’Urso, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 17 gennaio 2021

Torna anche questa domenica il seguitissimo salotto serale di Barbara D’Urso. Tra gli ospiti ci sarà Sandra Milo, che presenterà in esclusiva il suo fidanzato, di 40 anni più giovane. Dopo le numerose rivelazioni in onda durante il Grande Fratello Vip, Amedeo Goria incontrerà nell’ascensore la figlia Guenda e Filippo Nardi.

Ma non è tutto, perché si tornerà anche sulla vicenda che ha coinvolto Walter Zenga e il difficile rapporto con i figli. A Domenica Live interverrà la tata di Nicolò e Andrea, oltre ad alcuni documenti esclusivi presentati da Biagio D’Anelli che scagionerebbero l’ex portiere dell’Inter e della nazionale italiana di calcio. Infine, in studio interverranno Iva Zanicchi e il compagno Fausto, che negli ultimi mesi ha lottato contro un tumore.

