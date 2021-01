MINA SETTEMBRE PRIMA PUNTATA. Da domenica 17 gennaio 2021 arriva su Rai 1 la fiction con protagonista Serena Rossi e Giorgio Pasotti. Di seguito trama e anticipazioni della prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Mina Settembre prima puntata: trama e anticipazioni 17 gennaio 2021

Mina Settembre prima puntata – episodio 1 Un giorno di settembre a dicembre. La vita di Gelsomina, detta Mina, ha appena subito un brusco cambiamento: si è appena separata da suo marito Claudio,, che ha preso una sbandata per una starlette, ed è tornata a vivere a casa di sua madre Olga, con cui ha un rapporto piuttosto teso. Mentre pensa che tutto sia perduto, nel consultorio dove lavora arriva un nuovo e affascinante ginecologo, Domenico, con cui si occupa di Nanninella, l’amante di un boss.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Mina Settembre prima puntata: trama e anticipazioni 17 gennaio 2021

Mina Settembre prima puntata – episodio 2 My Fair Lord. Un uomo tenta di buttarsi dal cornicione di un palazzo e solo l’intervento di Mina e Domenico riesce a farlo ragionare. Passato lo spavento, resta un problema da risolvere: trovare un lavoro all’aspirante suicida, padre di famiglia che sente il peso del proprio fallimento con il rischio di perdere l’affidamento dei figli.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Mina Settembre streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Mina Settembre: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Mina Settembre basta andare sull’hashtag ufficiale #MinaSettembre, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Mina Settembre segui le pagine Facebook:

Mina Settembre: link utili