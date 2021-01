MINA SETTEMBRE SECONDA PUNTATA. Lunedì 18 gennaio 2021 torna su Rai 1 la fiction con protagonista Serena Rossi e Giorgio Pasotti. Di seguito trama e anticipazioni della seconda puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Mina Settembre seconda puntata: trama e anticipazioni 18 gennaio 2021

Mina Settembre seconda puntata – episodio 3 Il pappice e la noce. Tra Mina e Domenico c’è imbarazzo quando si ritrovano in consultorio, ma come sempre non c’è tempo per occuparsi dei propri turbamenti amorosi. Mina riceve la visita di un professore preoccupato per il suo miglior allievo, Thomas, talentuosissimo nella musica, finito purtroppo in un brutto giro.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Mina Settembre seconda puntata: trama e anticipazioni 18 gennaio 2021

Mina Settembre seconda puntata – episodio 4 Ansia da prestazione. Stavolta è Irene a chiedere aiuto a Mina per una questione molto delicata: si tratta di Gianluca, suo figlio, che per Mina è un po’ un nipote. Sedici anni, età difficile, si è innamorato di una ragazza ben più grande e più sveglia di lui, che sembra lo stia portando sulla cattiva strada. In più sono scomparsi dei soldi: Potrebbero essere stati spesi in stupefacenti?

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Mina Settembre streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Mina Settembre: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Mina Settembre basta andare sull’hashtag ufficiale #MinaSettembre, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Mina Settembre segui le pagine Facebook:

Mina Settembre: link utili